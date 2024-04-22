جامعة سعودية ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة بالعالم في تخصُّص علوم وهندسة الطاقة

في إنجاز عالمي جديد، يُضاف إلى سلسلة الإنجازات السعودية على مستوى التعليم العالي، حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً وطنياً وعالمياً، وذلك بعد دخولها -لأول مرة- في قائمة أفضل الجامعات العالمية، بحسب تصنيف شنغهاي العالمي لعام ٢٠٢٣م، الذي يعد من أقوى التصنيفات الأكاديمية على مستوى العالم، وذلك بعد أن احتلت المرتبة ما بين ١٥٠-٢٠٠ على مستوى العالم في تخصُّص علوم وهندسة الطاقة.
وفي التفاصيل، قال رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ عبر حسابه في منصة إكس: واصلت جامعة الأمير محمد بن فهد، إنجازاتها بعد أن دخلت -لأول مرة- في قائمة أفضل الجامعات العالمية، بحسب تصنيف شنغهاي العالمي لعام ٢٠٢٣ الذي يعد من أقوى التصنيفات الأكاديمية على مستوى العالم. وذلك بعد أن احتلت المرتبة ما بين ١٥٠-٢٠٠ على مستوى العالم في تخصُّص علوم وهندسة الطاقة.
وتابع الدكتور الأنصاري: فيما حلت الجامعة في المرتبة الخامسة في التخصص ذاته على مستوى الجامعات السعودية.
ويعد هذا الإنجاز الذي حقّقته الجامعة حافزاً للجامعة لتعزيز جهودها والاهتمام ببرامجها الأكاديمية وتخصصاتها، بهدف المواصلة في هذا التميُّز الذي حقّقته منذ تأسيسها حتى الآن، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية تطوراً في التعليم، وذلك نتيجة للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم الجامعي والأهلي، على وجه الخصوص، من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقدّم رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري؛ تهانيه الحارة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز، الذي يأتي استمراراً لنجاحاتها المتعددة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
ورفع الدكتور الأنصاري؛ التهنئة والشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الأمناء الأمير تركي بن محمد بن فهد، على دعمهما ومتابعتهما خطط الجامعة الإستراتيجية وحرصهما على تحقيق أهدافها التي لم تكن لتتحقق لولا هذا الدعم والمتابعة.