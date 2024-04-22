جامعة سعودية ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة بالعالم في تخصُّص علوم وهندسة الطاقة

في إنجاز عالمي جديد، يُضاف إلى سلسلة الإنجازات السعودية على مستوى التعليم العالي، حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً وطنياً وعالمياً، وذلك بعد دخولها -لأول مرة- في قائمة أفضل الجامعات العالمية، بحسب تصنيف شنغهاي العالمي لعام ٢٠٢٣م، الذي يعد من أقوى التصنيفات الأكاديمية على مستوى العالم، وذلك بعد أن احتلت المرتبة ما بين ١٥٠-٢٠٠ على مستوى العالم في تخصُّص علوم وهندسة الطاقة.