وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 45 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير تقديم خدماتها اليوم للرجال في مجمع الأمير فيصل بن خالد التعليمي بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، وفي ابتدائية سعد بن معاذ بمدينة أبها، ومجمع الإمام الشافعي التعليمي بمحافظة رجال ألمع، ومتوسطة الليث بن سعد بمحافظة خميس مشيط، وللنساء في متوسطة الزلال للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهم، والثانوية الخامسة للبنات بأبها، وابتدائية آل ساعد للبنات بمحافظة النماص لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز شعف جارمة بمحافظة أحد رفيدة، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بأبها، وابتدائية بني قشير للبنات بمحافظة النماص، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز صحي محافظة بارق، وللنساء في الثانوية الثالثة للبنات بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد لكل منهما، وفي مركز التأهيل الشامل بمدينة أبها، ويوم الأربعاء للرجال في مجمع الروابي التعليمي بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد.