وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 45 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (45) موقعًا حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير تقديم خدماتها اليوم للرجال في مجمع الأمير فيصل بن خالد التعليمي بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، وفي ابتدائية سعد بن معاذ بمدينة أبها، ومجمع الإمام الشافعي التعليمي بمحافظة رجال ألمع، ومتوسطة الليث بن سعد بمحافظة خميس مشيط، وللنساء في متوسطة الزلال للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهم، والثانوية الخامسة للبنات بأبها، وابتدائية آل ساعد للبنات بمحافظة النماص لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز شعف جارمة بمحافظة أحد رفيدة، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بأبها، وابتدائية بني قشير للبنات بمحافظة النماص، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز صحي محافظة بارق، وللنساء في الثانوية الثالثة للبنات بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد لكل منهما، وفي مركز التأهيل الشامل بمدينة أبها، ويوم الأربعاء للرجال في مجمع الروابي التعليمي بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية الثانية للبنات بمحافظة الرس، ويوم الاثنين في الابتدائية الرابعة للبنات بمحافظة البكيرية لمدة يومين لكل منهما، وفي الثانوية الثانية للبنات بمحافظة عنيزة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة وثانوية مركز الغضياء والسلمات، ومركز شري لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مقر إمارة منطقة القصيم، وللنساء في الثانوية الثانية للبنات بمدينة بريدة، والمتوسطة الرابعة والثانوية الثانية للبنات بمحافظة الرس، ويوم الأربعاء في كلية العلوم والآداب بمحافظة الرس، والابتدائية الثانية للبنات بمحافظة البكيرية لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال بمركز العيساوية، وللنساء في المتوسطة الأولى والثانوية الأولى للبنات بمركز بالعيساوية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مجمع ابتدائية ومتوسطة وثانوية الأوائل للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين.
وفي منطقة تبوك تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء في مدرسة الفارابي الابتدائية بمدينة تبوك، وثانوية حبيبة الأنصارية بمدينة تبوك، وللنساء في المتوسطة الأولى للبنات بمحافظة ضباء، ومدرسة يحيى بن معين الابتدائية للبنات بمحافظة ضباء لمدة ثلاثة أيام لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها يوم الاثنين للرجال والنساء في مستشفى جونز هوبكنز بالظهران لمدة يومين، ويوم الأربعاء للنساء في الابتدائية الثلاثون للبنات، والابتدائية الحادية والعشرين للبنات بمدينة الدمام لمدة يوم لكل منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في الكلية التقنية بالباحة، وللنساء في روضة الواحد والأربعون بمحافظة العقيق لمدة يوم لكل منهما.
وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز جبة لمدة يومين، ويوم الاثنين للنساء في مركز التأهيل الشامل بحائل، ويوم الثلاثاء للرجال لمدة يوم واحد.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز فيضة المسلح بمحافظة الطائف لمدة يومين، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقدم خدماتها اليوم للنساء في محافظة فرسان بمنطقة جازان لمدة أسبوع، وللرجال في محافظة حبونا بمنطقة نجران لمدة أسبوع، وللنساء لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت، وتقليل الجهد على المستفيدين.