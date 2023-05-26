بالفيديو.. رائد الفضاء علي القرني: بدء تجربة الاستمطار الصناعي الفضائية

الجدير بالذكر أن رائدَي الفضاء السعوديَّين، ريانة برناوي وعلي القرني، كانا قد انطلقا مع زميلَيْهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الاثنين الماضي في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" نحو محطة الفضاء الدولية ISS، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.