بالفيديو.. رائد الفضاء علي القرني: بدء تجربة الاستمطار الصناعي الفضائية

كشف رائد الفضاء السعودي علي القرني عن البدء بتجربة الاستمطار الصناعي، وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر اليوم الجمعة: "بدأت اليوم تجربة الاستمطار التي تساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50% بإذن الله".
وبعد وصول رحلة رائدَي الفضاء السعوديَّين، علي القرني وريانة برناوي، بـ4 أيام إلى الفضاء بدأ إجراء تجارب بحثية وعلمية كما كان مخططًا لهما.
وكشف "القرني" أنه بدأ بتجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى، مشيرًا إلى أن تجربته هذه ستساعد في رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة 50% في حال نجاحها.
وأوضح أنه تم تجهيز التجربة بأيادٍ سعودية، لافتًا إلى أن الاستمطار قد يكون مقدمة للعيش في مستعمرات فضائية.
الجدير بالذكر أن رائدَي الفضاء السعوديَّين، ريانة برناوي وعلي القرني، كانا قد انطلقا مع زميلَيْهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الاثنين الماضي في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" نحو محطة الفضاء الدولية ISS، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.