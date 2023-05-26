شاهد.. أمير الرياض يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير سطام ويكرم المتميزين

رعى أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، للعام الدراسي الجامعي 1444هـ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة الخرج، بحضور محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز؛ حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الحفل رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة وعدد من العمداء.