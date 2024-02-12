"الشورى" يوافق على مشروع النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب, وبين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال السياحة, وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن المذكرتين.