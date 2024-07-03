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"سمو العقارية" توقع عقدًا بـ 1.3 مليار ريال لتطوير 1104 وحدة سكنية في ينبع الصناعية

"سمو العقارية" توقع عقدًا بـ 1.3 مليار ريال لتطوير 1104 وحدة سكنية في ينبع الصناعية

أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) لتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية، وتصميم وبناء 1104 وحدة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.3 مليار ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن العقد سيكون وفقا لعقود شراء وحدات سكنية يتم إبرامها بين شركة جبين وشركات صناعية من خلال برنامج تملك المساكن الخاص بهذه الشركات.

وأضافت أن العقد يسري من تاريخ التوقيع في 2 يوليو 2024، وتكون مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية.

وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها اعتبارًا من بداية أعمال التطوير والتنفيذ في المشروع.

ينبع الصناعية
شركة سمو العقارية

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