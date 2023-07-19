أمير الشرقية يُدشن حملة "القيادة بذوق" وتوقيع مذكرة مع مرور المنطقة

وبيّن أنه من جانب آخر، قد يصل تأثير تلك الممارسات على شرائح وفئات من غير مستخدمي الطرق، كالمرضى في المستشفيات، أو الطالب في المدرسة، ومن في حكمهم، مؤكدًا أنه يترتب على الالتزام بذوقيات القيادة المرورية، انخفاض المخالفات المرورية المرتبطة بسلوكيات الذوق العام.