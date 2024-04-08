مدير الأمن العام: لا مخالفات في موسم العمرة هذا العام.. والمعتمرون تفرغوا للعبادة

وفي التفاصيل، قال الفريق "البسامي" رداً على رصد أي مخالفات أو تجاوزات من المعتمرين في رفع شعارات وغيرها: " هناك تجاوب عال وكبير من مقاصد الزوار لوجودهم في هذه البقعة المباركة؛ وهو أداء شعائر العمرة، وأعلنا سابقاً وجوب أن يتفرغ المعتمرون لأداء النسك، ولم نلمس ما يُعكّر صفو المعتمرين والزوار ونحن تعودنا منهم على هذا التعاون لإنجاح ما خططنا له ".