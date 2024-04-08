محليات

مدير الأمن العام: لا مخالفات في موسم العمرة هذا العام.. والمعتمرون تفرغوا للعبادة

أكد أن هناك تجاوباً وتعاوناً عالياً وكبيراً من الزوار لوجودهم في هذه البقعة المباركة
مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي
مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي عدم رصد أي تجاوزات أو مخالفات خلال موسم عمرة هذا العام، مثنياً على تعاون وتجاوب المعتمرين مع توجيهات وتعليمات الأمن العام.

وفي التفاصيل، قال الفريق "البسامي" رداً على رصد أي مخالفات أو تجاوزات من المعتمرين في رفع شعارات وغيرها: " هناك تجاوب عال وكبير من مقاصد الزوار لوجودهم في هذه البقعة المباركة؛ وهو أداء شعائر العمرة، وأعلنا سابقاً وجوب أن يتفرغ المعتمرون لأداء النسك، ولم نلمس ما يُعكّر صفو المعتمرين والزوار ونحن تعودنا منهم على هذا التعاون لإنجاح ما خططنا له ".

وأكد الأمن العام، في وقت سابق، جاهزيته للتعامل مع إدارة كثافة المعتمرين المتوقعة في العشر الأواخر من شهر رمضان، خاصة في ظل تزايد معدل الطلب على أدوار الحرم التي استخدمها المعتمرون.

الأمن العام
شهر رمضان
مدير الأمن العام
موسم العمرة
مناسك العمرة
الفريق محمد بن عبدالله البسامي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org