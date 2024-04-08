مدير الأمن العام: لا مخالفات في موسم العمرة هذا العام.. والمعتمرون تفرغوا للعبادة

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي عدم رصد أي تجاوزات أو مخالفات خلال موسم عمرة هذا العام، مثنياً على تعاون وتجاوب المعتمرين مع توجيهات وتعليمات الأمن العام.
وفي التفاصيل، قال الفريق "البسامي" رداً على رصد أي مخالفات أو تجاوزات من المعتمرين في رفع شعارات وغيرها: " هناك تجاوب عال وكبير من مقاصد الزوار لوجودهم في هذه البقعة المباركة؛ وهو أداء شعائر العمرة، وأعلنا سابقاً وجوب أن يتفرغ المعتمرون لأداء النسك، ولم نلمس ما يُعكّر صفو المعتمرين والزوار ونحن تعودنا منهم على هذا التعاون لإنجاح ما خططنا له ".
وأكد الأمن العام، في وقت سابق، جاهزيته للتعامل مع إدارة كثافة المعتمرين المتوقعة في العشر الأواخر من شهر رمضان، خاصة في ظل تزايد معدل الطلب على أدوار الحرم التي استخدمها المعتمرون.