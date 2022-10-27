"المقبل": إنشاء المرصد العربي للترجمة يؤكّد فعالية دور المملكة في "الألكسو"

أكد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل؛ أن إطلاق المرصد العربي للترجمة يعد ثمرة جهود مشتركة بين منظمة "الألكسو"، ووزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، وامتدادًا للحراك المتزايد للمحتوى الوطني في عمل المنظمة.