"المقبل": إنشاء المرصد العربي للترجمة يؤكّد فعالية دور المملكة في "الألكسو"

أكد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" هاني بن مقبل المقبل؛ أن إطلاق المرصد العربي للترجمة يعد ثمرة جهود مشتركة بين منظمة "الألكسو"، ووزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، وامتدادًا للحراك المتزايد للمحتوى الوطني في عمل المنظمة.
وأشار المقبل إلى أهمية العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، مقدمًا امتنانه لوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، على الدعم والاهتمام لإبراز الدور السعودي في مختلف مجالات عمل المنظمة العربية "الألكسو".
وعدّ المرصد العربي للترجمة أول جهة إقليمية تحت مظلة الألكسو منذ إنشائها قبل 52 عامًا في منطقة الخليج والمملكة توفر قاعدة للبيانات الببليوغرافية الرقمية، والخدمات في قطاع الترجمة.