المملكة تستعد لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف 23 أكتوبر

رغم إطلاق المملكة العديد من الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام، لا يزال هذا القطاع يواجه تحديات تشغيلية، من بينها تنويع الصناعة، زيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وتطوير رأس المال البشري والتوطين. تلعب "يونيدو" دورًا محوريًا كشريك أممي داعم، حيث تقدم الدعم الفني والمعرفي للمملكة عبر الاستشارات والسياسات والمبادرات المشتركة.