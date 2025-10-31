حفل إطلاق موسم الدرعية 25/26 يضيء وادي صفار بعروض تجسد رمزية "العوجا" ومكانة الدرعية

كما يقدّم برنامج "صدى الوادي" في وادي صفار عروضًا موسيقية وفنية مستوحاة من الفنون السعودية التقليدية، ويستضيف حفلات لعدد من أبرز الفنانين، فيما يحتضن الزلّال معارض فنية وثقافية تبرز ثراء التراث السعودي، ويخصص حي الظويهرة أنشطة تفاعلية للأطفال، في حين يقدّم حي سمحان ورش عمل فنية حيّة، ويعرض برنامج "منزال" تجربة ضيافة سعودية راقية مطلة على وادي صفار.