حفل إطلاق موسم الدرعية 25/26 يضيء وادي صفار بعروض تجسد رمزية "العوجا" ومكانة الدرعية

بتشريف الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، محافظ الدرعية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أقامت هيئة تطوير بوابة الدرعية مساء اليوم، حفل إطلاق موسم الدرعية 2025/2026 في وادي صفار بمحافظة الدرعية، وسط حضور لافت من الشخصيات الثقافية والإعلامية المحلية والدولية.
وجسّد الحفل رمزية "العوجا" المرتبطة بالدرعية، من خلال عروض فنية وبصرية استحضرت تاريخها العريق، متماهية مع جمال طبيعة وادي صفار وتشكيلاته الصخرية الفريدة ومكانته التاريخية البارزة، إذ شكّل عبر القرون مركزًا حيويًا في عهد الدولة السعودية الأولى ومصدرًا للإرث النجدي الأصيل.
وشهد الحفل مشاركة الشابين تميم الحارثي وبدر الحربي، الفائزَين في برنامج "راوي الدرعية"، إحدى مبادرات الهيئة، حيث قدّما عرضًا يجسّد ارتباط السعوديين بتاريخ الدرعية الذي كان وسيبقى مصدر فخر وإلهام.
كما تضمن الحفل عرضًا فنيًا بعنوان "أنا العوجا" يروي قصة وادي حنيفة بصوت "العوجا"، من لحظة التأسيس حتى الحاضر المزدهر، باستخدام تقنيات الإضاءة والطائرات المسيّرة، تبعه عرض مسرحي موسيقي احتفى بالأغاني الوطنية والفنون التراثية من خلال أداء عرض "ميدلي" شارك فيه مؤدو العرضة وفرقة استعراضية من الفتيات الموهوبات.
وتستمد كلمة "العوجا" رمزيتها من تكوّن أحياء الدرعية التاريخية على اعوجاج وادي حنيفة، لتصبح نخوة فخر متجذّرة للأسرة السعودية المالكة، ومرادفًا للدرعية التي انطلقت منها الدولة السعودية الأولى، بما تمثله من معاني الفخر والبطولة والكرم والانتماء الوطني.
واختُتم الحفل بعرض فن السامري، أحد الفنون الشعبية المرتبطة بالهوية الثقافية السعودية، حيث قدّم مجموعة من المؤدين عددًا من المقطوعات النجدية الأصيلة.
وعلى هامش الحفل، قالت مديرة موسم الدرعية أحلام آل ثنيان: "ممتنون لتشريف صاحب السمو محافظ الدرعية وأصحاب السمو والمعالي، ونشكر الرعاة والشركاء وجميع الجهات المشاركة. لم يكن هذا ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي نحظى به، وبإذن الله سيكون موسم الدرعية موسمًا ناجحًا يلبّي التطلعات ويجسّد قيم الدرعية وثقافتها." وأضافت: "استحضار رمزية العوجا هو تعبير عن فخر السعوديين بتاريخهم وبالدرعية التي انطلقت منها مسيرة الدولة السعودية الأولى، فجميع برامج الموسم تعكس قيمها بأسلوب إبداعي ملهم."
ويأتي موسم الدرعية 2025/2026 تحت شعار "عزّك وملفاك"، متضمنًا أكثر من 10 برامج متنوعة تجمع بين الأنشطة الثقافية والتاريخية والسياحية، تعبيرًا عن هوية الدرعية وأصالتها ومكانتها كوجهة عالمية تعبّر عن عمق المملكة الحضاري.
ويقدّم الموسم تجربة ثقافية وسياحية متكاملة تمتد عبر مواقع تاريخية وطبيعية عدة، أبرزها حي الطريف الذي يرمز للقيادة والحكم، من خلال برنامج "هل القصور" الذي يفتح أبواب القصور التاريخية للزوار لأول مرة، فيما يركّز برنامج "طين" على جمال العمارة النجدية واستدامتها.
وفي حي البجيري التاريخي، يقام "مهرجان الدرعية للرواية" احتفاءً بالأدب والسرد، بينما يستضيف حي المريّح فعاليات "ليالي الدرعية" التي تجمع بين فنون الطهي والمطاعم العالمية. أما منطقة الطوالع فتستعيد روح الأسواق القديمة عبر "سوق الموسم"، وتحتفي بثقافة كيوتو اليابانية بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان.
كما يقدّم برنامج "صدى الوادي" في وادي صفار عروضًا موسيقية وفنية مستوحاة من الفنون السعودية التقليدية، ويستضيف حفلات لعدد من أبرز الفنانين، فيما يحتضن الزلّال معارض فنية وثقافية تبرز ثراء التراث السعودي، ويخصص حي الظويهرة أنشطة تفاعلية للأطفال، في حين يقدّم حي سمحان ورش عمل فنية حيّة، ويعرض برنامج "منزال" تجربة ضيافة سعودية راقية مطلة على وادي صفار.
وتؤكد هيئة تطوير بوابة الدرعية التزامها بمبادئ الاستدامة الثقافية وتمكين المواهب الوطنية، من خلال تصميم البرامج بما يعكس خصوصية الدرعية التاريخية والبيئية، إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية لدعم المشهد الثقافي والسياحي للمملكة.
ويأتي موسم الدرعية ضمن جهود الهيئة لترسيخ مكانة الدرعية بوصفها مهد الدولة السعودية ومنصة للحراك الثقافي العالمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل الثقافة والسياحة رافدين رئيسيين للتنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي في المملكة.