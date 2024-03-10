"البسام": "العلم" يجسد مفهوم الدولة والعمق التاريخي للوطن

كما يحظى باحترام العالم الإسلامي؛ لما يحمله من دلالات دينية، وما يرمز إليه من دولة كريمة مهتمة بشؤون العالم الإسلامي، وقائمة على شؤون الحرمين الشريفين، فضلاً عن الاحترام العالمي له نظرًا لمواقف الدولة التي يرمز لها هذا العلم، والقائمة على الجانب الإنساني، والعدل، والاحترام المتبادل.