بالفيديو.. "العنزي" ينصح عبر "سبق" باستغلال رمضان في إنقاص الوزن
نصح استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، باستغلال شهر رمضان المبارك، في إنقاص الوزن أو المحافظة عليه.
وقال في حديثه لـ"سبق": إن زيادة الوزن في رمضان هاجس يعاني منه الكثيرون.
وأوصى "العنزي"، باجتناب السكريات قدر الإمكان، والإكثار من السوائل والمياه خلال الفترة من الإفطار إلى السحور، والتنويع بالأكل، مع ممارسة الرياضة.
وعن الوقت المناسب لممارسة الرياضة، أوضح استشاري جراحة السمنة، بأنه يُفضل أن تكون قبل الإفطار بنصف ساعة أو بعد صلاة التراويح.
ونصح "العنزي"، بالبدء في تناول الإفطار على تمرات مع الماء أو القهوة، ثم السوائل الدافئة، كالشوربة.
وبعد صلاة المغرب تناول الوجبات الخفيفة كالسلطات، وعقب صلاة التراويح يأكل الصائم ما لذ وطاب، وبعدها بساعة ممارسة رياضة المشي على الأقل نصف ساعة يومياً.
أسباب زيادة الوزن في رمضان
وعدّد "العنزي"، أسباب زيادة الوزن في رمضان، منها: الإقبال على تناول السكريات، وقلة النشاط البدني، وعدم تناول كميات كافية من الماء، مؤكداً أهمية التوازن بين الأكل الصحي وممارسة الرياضة
هل عمليات السمنة آمنة؟
وأكد استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، أن عمليات السمنة آمنة وتجرى بشكل روتيني، موضحاً أن مضاعفاتها تظل في الأرقام والمعايير العالمية القليلة.
وتابع: "التسريب أقل من 2%، والنزيف أقل من 1%، وتجلطات الرئتين والساقين أقل من نصف في المائة".
وقال: هذه الأرقام تؤكد بأن عمليات السمنة ليست خطيرة، لكن يجب الالتزام بتعليمات الطبيب حرفياً، وعدم إهمال تناول الأدوية والفيتامينات بعد العملية.
كما نصح الاستشاري "العنزي"، بإجراء عمليات التكميم لمن يحتاجها، مبيناً أن "من فشل في إنقاص الوزن من خلال الرياضة أو الرجيم أو التدخلات غير الجراحية، فهنا نقول إن الجراحة آخر وسائل العلاج".
واختتم قائلاً: إن حالات معينة ممن يعانون من زيادة كبيرة في الوزن، ننصحها من البداية بالتدخل الجراحي، والحل الأنسب لهم إجراء عمليات التكميم من الأساس.