بالفيديو.. "العنزي" ينصح عبر "سبق" باستغلال رمضان في إنقاص الوزن

وعدّد "العنزي"، أسباب زيادة الوزن في رمضان، منها: الإقبال على تناول السكريات، وقلة النشاط البدني، وعدم تناول كميات كافية من الماء، مؤكداً أهمية التوازن بين الأكل الصحي وممارسة الرياضة