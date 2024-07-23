"الطرق": افتتاح الحركة المرورية بعدد من التقاطعات الحيوية عزّز حركة المرور والتنقل

كشفت الهيئة العامة للطرق، عن أن افتتاح الحركة المرورية على عددٍ من التقاطعات الحيوية خلال النصف الأول لعام 2024م، أسهم في تعزيز حركة المرور وتسهيل التنقل.
وأوضحت "الهيئة"، أن افتتاح الحركة بتقاطع طريق الملك عبدالله - المطار / الفرعاء، يربط بين مطار أبها الدولي ومنطقة الفرعاء؛ مما يسهّل حركة التنقل بينهما.
كما أسهم افتتاح تقاطع المدينة العسكرية / المطار/ أبها، في تحويل حركة المرور بعيداً عن طريق الملك عبدالله؛ مما يقلل من الكثافة المرورية على الطريق.
وأضافت "الهيئة"، أن افتتاح تقاطع الفروسية بمنطقة القصيم أسهم في توزيع حركة المرور بشكلٍ أفضل مما يخفّف من الكثافة المرورية ويسهّل حركة التنقل، إضافة إلى أن تقاطع الدائري الثالث - عمر بن الخطاب سهّل حركة المرور بين مختلف أنحاء المدينة المنوّرة، خاصة من وإلى المسجد النبوي الشريف.