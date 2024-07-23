"الطرق": افتتاح الحركة المرورية بعدد من التقاطعات الحيوية عزّز حركة المرور والتنقل

وأضافت "الهيئة"، أن افتتاح تقاطع الفروسية بمنطقة القصيم أسهم في توزيع حركة المرور بشكلٍ أفضل مما يخفّف من الكثافة المرورية ويسهّل حركة التنقل، إضافة إلى أن تقاطع الدائري الثالث - عمر بن الخطاب سهّل حركة المرور بين مختلف أنحاء المدينة المنوّرة، خاصة من وإلى المسجد النبوي الشريف.