عين التنمية تتّسع لجميع المناطق.. مكتب "الحدود الشمالية" استدامة وفرص عمل

ويؤكد ذلك اهتمام سمو ولي العهد بأن تشمل التنمية المُستدامة جميعَ المناطق والمُدن، وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات الداخلية والخارجية، والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية؛ حيث يأتي في إطار الإعلان عن عدد من المكاتب الاستراتيجية وهيئات التطوير في عدة مناطق، بعد أن حقّقت هيئات التطوير والمكاتب المُماثلة في مناطق المملكة العربية السعودية، نجاحًا كبيرًا في مهامها.