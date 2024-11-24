"الوطني للرقابة": 9 مشاريع للالتزام البيئي تحقق الاستدامة بتقنيات حديثة

ومن بين هذه المشاريع، مبادرة إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث الصناعي، ومشروع دراسة إعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن المرادم، ومشروع تطوير آلية متابعة أعمال تنفيذ خطط إعادة تأهيل البؤر الملوثة.