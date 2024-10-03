"المدني" يستعرض أحدث تقنيات الحماية المدنية بمعرض "إنترسك السعودية 2024"

استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني جهودها المستمرة في استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز منظومتها ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ والإطفاء ومواجهة التحديات البيئية والصناعية المتزايدة.
وتعزيزًا للتعاون الدولي وتبادل الخبرات جاءت النسخة السادسة معرض إنترسك السعودية 2024 في الرياض بتنظيمٍ من "الدفاع المدني" والهيئة العليا للأمن الصناعي، كمنصة حيوية لعرض أحدث التقنيات الأمنية والإنقاذية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الطموحة في توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى معايير الحماية والاستجابة للطوارئ.
واستعرض "الدفاع المدني" مجموعة من التقنيات الحديثة، منها طائرة الدرون المتطورة المزودة بنظام كشف جوي عن التسربات المشعة والمواد الكيميائية، وتعمل هذه الطائرة لأغراض استطلاعية وتتميز بخفة وزنها، وتغطي مسافة تصل إلى 3.5 كيلومترات من جميع الاتجاهات، كما ترتفع حتى كيلومترًا واحدًا في الجو، ويمكنها حمل كاشفين إشعاعيين أو كيميائيين يزن الواحد منهما 6 كيلوجرامات.
وصُممت هذه الطائرة للعمل في الظروف الجوية القاسية، مما يجعلها أداة فعالة في الكشف عن التسربات الإشعاعية والمركبات الكيميائية في المناطق الصناعية والخطرة.
كما تضمنت التقنيات والوسائل المعروضة في جناح "الدفاع المدني" دراجة ثلاثية للتدخل السريع في عمليات الإطفاء، تمتاز بالمرونة والقدرة على الوصول إلى الأماكن الضيقة والمزدحمة التي يصعب على سيارات الإطفاء الوصول إليها، حيث زودت هذه الدراجة بأدوات متعددة تمكن فرق الإنقاذ من التعامل مع الحوادث بشكل سريع وفعال.
وفي إطار الابتكارات التوعوية، أتاح "الدفاع المدني" للزوار تجربة نظارة الواقع الافتراضي (VR)، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، في محاكاة واقعية لعمليات الإطفاء، وتوعيتهم بأنواع ومواد الإطفاء الفعالة والمناسبة بحسب المواقع وأنواع الحرائق.
يشار إلى أن مشاركة "الدفاع المدني" في معرض إنترسك السعودية يمثل جزءًا من جهود القطاع المستمرة لتعزيز القدرات التقنية واللوجستية في مواجهة المخاطر المتعددة، كما تعكس رؤية المملكة 2030 في الاستثمار في الحلول الذكية للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.