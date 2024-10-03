"المدني" يستعرض أحدث تقنيات الحماية المدنية بمعرض "إنترسك السعودية 2024"

واستعرض "الدفاع المدني" مجموعة من التقنيات الحديثة، منها طائرة الدرون المتطورة المزودة بنظام كشف جوي عن التسربات المشعة والمواد الكيميائية، وتعمل هذه الطائرة لأغراض استطلاعية وتتميز بخفة وزنها، وتغطي مسافة تصل إلى 3.5 كيلومترات من جميع الاتجاهات، كما ترتفع حتى كيلومترًا واحدًا في الجو، ويمكنها حمل كاشفين إشعاعيين أو كيميائيين يزن الواحد منهما 6 كيلوجرامات.