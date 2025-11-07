حدائق نجران.. متنفس طبيعي يزدان بالخضرة ويعزز جودة الحياة

تُعد المتنزّهات والحدائق العامة في منطقة نجران متنفسًا طبيعيًا وحيويًا للأهالي والزوار، تسهم في تعزيز جودة الحياة وخلق بيئة ترفيهية جاذبة لقضاء أوقات ممتعة خلال الإجازات الأسبوعية.
وتشهد هذه المواقع هذه الأيام اعتدالًا في درجات الحرارة جعلها خيارًا مثاليًا للمتنزّهين، في ظل ما توفره أمانة المنطقة من خدمات ومرافق متكاملة تتيح للزوار قضاء أوقات ماتعة بصحبة الأهل والأصدقاء.
ويبرز متنزّه الملك فهد كأحد أبرز الوجهات في نجران، بما يحتويه من مسطحات خضراء واسعة وأشجار وارفة معمّرة، إلى جانب مسارات للمشي وركوب الدراجات، ومناطق جلوس، ومرافق مخصصة للأطفال.
كما يُعد متنزّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز وجهة مفضلة لعشاق الهدوء، بفضل أجوائه البعيدة عن صخب المدينة، وما يضمه من مساحات خضراء ومرافق مهيأة تمنح الزوار الراحة والاسترخاء.
ومن الحدائق النموذجية اللافتة في المنطقة، حديقة الأمير تركي بن هذلول بحي الجامعة، التي تتميز بمساحاتها الواسعة وخدماتها المتكاملة، لتصبح وجهة مفضلة لسكان الحي والأحياء المجاورة، إلى جانب حدائق الأحياء التي أضفت طابعًا من البهجة والراحة على أوقات المتنزهين وأسرهم.
وتواصل أمانة منطقة نجران أعمالها اليومية في تهيئة وصيانة المتنزّهات والحدائق العامة، ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى إيجاد بيئة حضرية وترفيهية جاذبة للسكان والزوار على حد سواء.