حدائق نجران.. متنفس طبيعي يزدان بالخضرة ويعزز جودة الحياة

ومن الحدائق النموذجية اللافتة في المنطقة، حديقة الأمير تركي بن هذلول بحي الجامعة، التي تتميز بمساحاتها الواسعة وخدماتها المتكاملة، لتصبح وجهة مفضلة لسكان الحي والأحياء المجاورة، إلى جانب حدائق الأحياء التي أضفت طابعًا من البهجة والراحة على أوقات المتنزهين وأسرهم.