لتبادل الخبرات.. "العدل" تُعلن عن إقامة المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض

أعلنت وزارة العدل ممثلةً في مركز التدريب العدلي، إقامة (المؤتمر الدولي للتدريب القضائي) بمدينة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 7 من شهر مايو الجاري، بمشاركة عددٍ من معاهد ومراكز التدريب العدلي والقضائي الدولية، وخبراء دوليين في مجال التدريب القضائي والقانوني؛ وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات الحديثة للتدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي.