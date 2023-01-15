فريق طبي يستأصل ورمًا أنفيًا وعائيًا لثلاثينية حامل في شهرها الثامن بـ"طبية مكة"

نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي وبالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال، في إجراء عملية معقدة لمواطنة في العقد الثالث من العمر وحامل في شهرها الثامن وكانت تعاني من وجود ورم وعائي أنفي بدأ في الظهور خلال فترة حملها.
واستقبلت المدينة الطبية المريضة التي بدأت تشكو من أعراض انسداد الأنف والنزيف المتكرر مع بداية الثلث الثاني من الحمل، حيث تعتبر حالتها من الحالات النادرة التي قد تحدث خلال فترة الحمل ويعود سببها إلى ارتفاع الهرمونات.
وتمت مراجعة حالة المريضة وإجراء التحاليل والفحوصات والأشعة اللازمة، والتي أظهرت نتائجها وجود ورم وعائي بمنطقة الأنف يستوجب معه الاستئصال.
وتم اتخاذ القرار بضرورة التدخل الجراحي وإنهاء الحمل بولادة الطفل مبكراً قبل الموعد بسبب تضخم الورم الذي شّكل خطورة على الأم بسبب النزيف الانفي الحاد والمتكرر.
واجتمع الفريق الطبي بوضع الخطة العلاجية وتمت الاستعانة بفريق طبي بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال لإجراء العملية القيصرية عن طريق فريق جراحة النساء والولادة والاطمئنان والتأكد من سلامة الجنين عن طريق فريق حديثي الولادة.
فيما تلاه بعد ذلك قيام فريق جراحة مناظير الأنف وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية باستكمال عملية استئصال الورم الأنفي الوعائي بالكامل ولله الحمد، حيث تم نقل المولود إلى حضانة مستشفى الولادة والأطفال بعد إجراء الكشف والفحوصات اللازمة، والتي بينت أنه يتمتع بصحة جيدة وكذلك الأم التي تماثلت للشفاء وخرجت وهي بتمام الصحة والعافية ولله الحمد.