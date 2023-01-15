فريق طبي يستأصل ورمًا أنفيًا وعائيًا لثلاثينية حامل في شهرها الثامن بـ"طبية مكة"

فيما تلاه بعد ذلك قيام فريق جراحة مناظير الأنف وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية باستكمال عملية استئصال الورم الأنفي الوعائي بالكامل ولله الحمد، حيث تم نقل المولود إلى حضانة مستشفى الولادة والأطفال بعد إجراء الكشف والفحوصات اللازمة، والتي بينت أنه يتمتع بصحة جيدة وكذلك الأم التي تماثلت للشفاء وخرجت وهي بتمام الصحة والعافية ولله الحمد.