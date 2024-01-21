"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة وشبورة مائية مع رياح وتدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد الطائف شبورة مائية حتى الساعة الثامنة صباحًا.