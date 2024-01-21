"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة وشبورة مائية مع رياح وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد الطائف شبورة مائية حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة والربوعة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة شبورة مائية حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.