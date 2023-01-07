في حادث مروري.. وفاة مدير المباحث العامة في خميس مشيط وابنته

تُوفِّي مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط، العميد أحمد الزهراني، وابنته، في حادث مروري أليم.
وغرَّد الحساب الرسمي لمحافظة خميس مشيط على "تويتر" بنعي المحافظ خالد بن مشيط العميد الزهراني بكلمات، جاء فيها: "ينعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة العميد الزهراني وابنته".
وانتقل مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة، العميد أحمد حسن الزهراني، وابنته، إلى رحمة الله إثر حادث مروري. رحمهما الله، وغفر لهما، وأسكنهما فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.