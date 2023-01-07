في حادث مروري.. وفاة مدير المباحث العامة في خميس مشيط وابنته

‏وانتقل مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة، العميد أحمد حسن الزهراني، وابنته، إلى رحمة الله إثر حادث مروري. رحمهما الله، وغفر لهما، وأسكنهما فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.