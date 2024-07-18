وزارة العدل تمكّن المحامين من رفع صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز محامين

يذكر أن منصة "ناجز" تضمّ بوابة مخصصة للمحامين توفر عددًا من المزايا للمحامين؛ منها فصل البيانات والقضايا الشخصية للمحامي عن القضايا الموكلة له بصفته محاميًا، كما توفر خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، إضافة للخدمات المهنية للمحامين، وعدد من الخدمات التفاعلية الخاصة بالمحامين.