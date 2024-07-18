وزارة العدل تمكّن المحامين من رفع صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز محامين

أتاحت وزارة العدل للمحامين خدمة رفع صحائف الدعوى عبر بوابة "ناجز محامين" ضمن منصة ناجز "Najiz.sa"؛ وذلك للفصل بين القضايا الشخصية للمحامي والقضايا الموكل فيها، من خلال خطوات بسيطة وميسرة وموثوقية عالية، بما يسهم في تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها.
ويمكن الحصول على الخدمة من خلال الدخول على منصة "ناجز"، ثم تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني عبر بوابة "ناجز محامين"، ثم الدخول على تبويب صحائف الدعوى واستكمال البيانات المطلوبة.
يذكر أن منصة "ناجز" تضمّ بوابة مخصصة للمحامين توفر عددًا من المزايا للمحامين؛ منها فصل البيانات والقضايا الشخصية للمحامي عن القضايا الموكلة له بصفته محاميًا، كما توفر خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، إضافة للخدمات المهنية للمحامين، وعدد من الخدمات التفاعلية الخاصة بالمحامين.