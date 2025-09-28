الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ95 بحضور دبلوماسي وأكاديمي واسع

في إطار الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95، أقامت الملحقية الثقافية في ماليزيا حفلًا مميزًا بتنظيم من سفارة المملكة في كوالالمبور.
وشهد الحفل حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية وأبناء الجالية والطلبة المبتعثين، إلى جانب ممثلين عن الجامعات والكليات والمعاهد الماليزية، فضلًا عن عدد من المسؤولين الماليزيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والصديقة.
كما حظي جناح الملحقية الثقافية السعودية في المعرض المصاحب بزيارات كبار المسؤولين من الدول المشاركة.
وقد مثّل الملحقية في هذه المناسبة القائم بأعمال الملحقية الثقافية في ماليزيا محمد بن عبدالله السهلي.