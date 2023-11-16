وزير العدل: دعم القيادة للقطاع العدلي والقضائي انعكس على تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة

قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن ما يشهده القطاع العدلي والقضائي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله؛ انعكس على تطوير العمل القضائي في مختلف الجوانب، وأسهم في تحقيق العدالة الناجزة.