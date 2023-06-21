أمير القصيم يشكر خادم الحرمين بمناسبة تسمية الطريق الرابط بين الرياض والقصيم بـ"طريق الملك فهد"

وأكد أمير القصيم، أن تغيير مسمى طريق الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -، يأتي تثمينًا لجهود الملك فهد - رحمه الله -، في تأسيس بنية أساسية لقطاع الطرق بالمملكة ، ومن بينها طريق الرياض - القصيم، الذي قام الملك فهد بافتتاحه في شهر شعبان عام 1406هـ - 1986م ويعد من أهم الطرق الحيوية في المملكة، والتي تم تنفيذه بمواصفات عالمية عالية، ويربط العاصمة الرياض بمنطقة القصيم، مرورًا بعددٍ من المحافظات بمنطقتي الرياض والقصيم، منوهًا بأن هذا التوجيه الكريم سيُسهم في تعزيز دور المنطقة اقتصاديًا ولوجستيًا لقربها من منطقة الرياض، ودعم الجهود الرامية للتوسع في الفرص الاستثمارية في سائر المجالات.