أمير القصيم يشكر خادم الحرمين بمناسبة تسمية الطريق الرابط بين الرياض والقصيم بـ"طريق الملك فهد"

رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتسمية الطريق الرابط بين مدينة الرياض ومنطقة القصيم بـ"طريق الملك فهد" ليكون امتدادًا للجزء الواقع في مدينة الرياض.
وأكد أمير القصيم، أن تغيير مسمى طريق الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -، يأتي تثمينًا لجهود الملك فهد - رحمه الله -، في تأسيس بنية أساسية لقطاع الطرق بالمملكة ، ومن بينها طريق الرياض - القصيم، الذي قام الملك فهد بافتتاحه في شهر شعبان عام 1406هـ - 1986م ويعد من أهم الطرق الحيوية في المملكة، والتي تم تنفيذه بمواصفات عالمية عالية، ويربط العاصمة الرياض بمنطقة القصيم، مرورًا بعددٍ من المحافظات بمنطقتي الرياض والقصيم، منوهًا بأن هذا التوجيه الكريم سيُسهم في تعزيز دور المنطقة اقتصاديًا ولوجستيًا لقربها من منطقة الرياض، ودعم الجهود الرامية للتوسع في الفرص الاستثمارية في سائر المجالات.
وثمّن أمير القصيم العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي تجسد الحرص على تحقيق مستهدفات جودة الحياة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.