"الصحة" تطلق حملة "طبيب لكل أسرة".. رعاية صحية ووقائية وعلاجية متكاملة

أطلقت وزارة الصحة حملة إعلامية عن خدمة "طبيب لكل أسرة"؛ بهدف تعريف المجتمع بها؛ والحملة تقدّم رعاية صحية متكاملة، ووقائية وعلاجية، ومتابعة تقديم الخطط العلاجية باستمرار والتنسيق لها؛ بما يضمن تلقي جميع الأفراد لكل الخدمات الصحية المطلوبة لهم حسب (العمر والجنس والحالة الصحية)، لينعكس ذلك على تحسين صحة الفرد والأسرة ومن ثم المجتمع.
وتأتي الحملة في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لمجتمع حيوي ينعم بالصحة، حيث تستكمل "الصحة" جهودها في تحسين الوقاية ضد المخاطر الصحية من خلال مشروع "طبيب لكل أسرة"، والذي يقدم الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته، حيث يمثل هذا المشروع العلاقة الدائمة ما بين مركز الرعاية الصحية الأولية والعائلة؛ لوقايتهم وسرعة اكتشاف الأمراض وتقديم الرعاية الجيدة.
وتتوفر عيادات طب الأسرة في جميع المراكز الصحية، والذهاب إلى هذه العيادات هي الخطوة الأولى الصحيحة، فمن خلالها يتم التشخيص والتنبؤ بأي مشاكل صحية مستقبلية لا سمح الله، والمتابعة مع طبيب وفريق طبي مخصص باستمرار، فيما توصي "الصحة" بالتعرف على الفريق الطبي المخصص لكل شخص وأسرته عبر تطبيق "صحتي".
مما يُذكر أن عدد المستفيدين من خدمة "طبيب لكل أسرة" بلغ حتى الآن أكثر من 20 مليون مستفيدًا.