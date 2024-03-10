"الصحة" تطلق حملة "طبيب لكل أسرة".. رعاية صحية ووقائية وعلاجية متكاملة

وتأتي الحملة في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لمجتمع حيوي ينعم بالصحة، حيث تستكمل "الصحة" جهودها في تحسين الوقاية ضد المخاطر الصحية من خلال مشروع "طبيب لكل أسرة"، والذي يقدم الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته، حيث يمثل هذا المشروع العلاقة الدائمة ما بين مركز الرعاية الصحية الأولية والعائلة؛ لوقايتهم وسرعة اكتشاف الأمراض وتقديم الرعاية الجيدة.