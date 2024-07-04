رحمة بأبنائنا بعد 12 عامًا من الدراسة.. "السليمان": هل يجب أن يتعلّق مصير الطالب باختبارات القياس؟!

يرفض الكاتبُ الصحفي خالد السليمان أن يقضي الطالب 12 عامًا على مقاعد الدراسة ثم يتعلّق مصير قبوله في الجامعة باختبارات قياس تحصيل مدتها ساعة أو ساعتان! مطالبًا بأن تقوم كلّ جامعة أو كلية على حدة بتحديد هذه الاختبارات وفقًا للتخصصات التي يتقدّم لها الطالب رحمة بأبنائنا! لافتًا إلى مسؤولين ناجحين اليوم برهنوا على جدارتهم، رغم أنهم تعثّروا في دراستهم سابقًا.