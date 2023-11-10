إكسبو 2030.. الرياض تستعد للترحيب بالعالم بحدث يتطلع بجدية نحو المستقبل برؤية واضحة

وأشارت عضو فريق المخطط العام للرياض إكسبو 2030 المهندسة لمياء المهنا إلى أن رؤية الرياض إكسبو 2030 -جناح واحد لكل دولة-؛ تأكد التزام المملكة على تمكين المشاركة الكاملة والمتساوية للجميع، وإتاحة فرصة تطوير جناح يعرض ثقافة وطموح كل دولة، موضحة أن الرياض إكسبو 2030 يتيح للدول حرية تحديد الأجنحة بكل مرونة، حيث تتسم الأجنحة بالتنوع واختلاف الأحجام، ليتم تصميمها بشكل مثالي يلبي طموحات الدول كافة، إذ تتراوح المساحات من 500 إلى 6000 متر مربع، مع 5 خيارات مميزة للاختيار من بينها، وستكون جميع الأجنحة في مساحاتٍ مستقلةٍ تماماً.