شاهد.. انطلاقة المسار الداخلي لـ"رواد السياحة" لتدريب 50 ألف مواطن

وعبّر "السفير"، عن شكره وامتنانه بما تقدمه جامعة أم القرى من جهود جبارة في توفير الخبرات الواسعة في هذا المجال أمام قادة المستقبل لقطاع السياحة في المملكة، مضيفاً أن وزارة السياحة تسعى من خلال برنامج "رواد السياحة" إلى تنمية كفاءات العاملين في هذا القطاع ورفع قدراتهم وزيادة فرص حصولهم على العمل، من خلال أكثر من ٣٠ مساراً تدريبياً في تخصصات مختلفة تواكب احتياجات سوق العمل منها: (قطاع الضيافة، والفنادق، والأغذية والمشروبات).