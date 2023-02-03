نظرات وربكة.. شخص يثير المخاوف أثناء صلاة الجمعة بـ"شرائع مكة"

من جانبهم، طالب جماعة الجامع بتوفير دورية أمن كما هو في أغلب جوامع العاصمة المقدسة، أو اعتماد وظيفة حارس أمن يوجد في المساجد، ويخصص له سكن، مما يسهم في عدم تعرض المساجد للسرقة أو الاستغلال من بعض ضعاف النفوس، بالإضافة إلى تعامله مع من يعانون مشاكل نفسية أو إزعاجًا للمصلين.