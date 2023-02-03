نظرات وربكة.. شخص يثير المخاوف أثناء صلاة الجمعة بـ"شرائع مكة"

تسبّب أحد الأشخاص ممن قد يعانون اعتلالات نفسية في حدوث نوع من الارتباك بأحد الجوامع الحديثة بمخطط 7 بالشرائع؛ حيث أحدث بحركاته الغريبة تشتيتًا للانتباه أثناء صلاة الجمعة اليوم، إذ أخذ في الدخول والخروج من المسجد مرات عدة، والسير بين صفوفه ذهابًا وإيابًا، ورمق الحاضرين بنظرات مخيفة، والمشي بطريقة لافتة للأنظار، وتكرارها قبل مغادرة الجامع نهائيًا.
من جانبهم، طالب جماعة الجامع بتوفير دورية أمن كما هو في أغلب جوامع العاصمة المقدسة، أو اعتماد وظيفة حارس أمن يوجد في المساجد، ويخصص له سكن، مما يسهم في عدم تعرض المساجد للسرقة أو الاستغلال من بعض ضعاف النفوس، بالإضافة إلى تعامله مع من يعانون مشاكل نفسية أو إزعاجًا للمصلين.