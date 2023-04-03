أكثر من 45 ألف عقدٍ تسجلها "مدينتي" بأمانة جدة في الربع الأول من 2023

وتابع: المنصة تعزز إجراءات الرقابة والتحكم في النفايات التجارية وإحكام الرقابة على المخلفات الإنشائية من خلال الربط الإلكتروني مع أنظمة رخص البناء، والحفريات وتنسيق المشاريع وإبرام العقود الإلكترونية الخاصة بنقل المخلفات الإنشائية الناتجة عن الرخص والتصاريح الصادرة عن هذه الأنظمة. كما تنفذ المنصة أعمال تصنيف للنفايات للحد من ظاهرة خلط النفايات التي تؤثر سلبياً على البيئة.