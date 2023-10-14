مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ خمسينية مع مضاعفات ورم في رأس البنكرياس

وأظهرت النتائج إصابتها بورم سرطاني في رأس البنكرياس، ملتصق بالوريد البابي المسؤول عن نقل الدم من جميع الأمعاء الدقيقة والغليظة للقولون والمستقيم ومن ثم تغذية الكبد، وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات خضعت المريضة لعملية جراحية دقيقة ومعقدة، تم فيها استئصال الورم بالكامل بعد تحريره من الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة له، وترميم الوريد البابي، ثم بعد ذلك تم عمل التوصيلات والتحويلات الأساسية لأعضاء البطن بعد الاستئصال.