الأحد المقبل.. انطلاق برنامج "المسرح الموسيقي" لتطوير المواهب السعودية

وستكون البداية من مدينة الرياض خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري إلى 13 أكتوبر المقبل، ثم في مدينة الدمام من 2 إلى 20 أكتوبر، قبل أن يختتم في مدينة جدة من 9 إلى 27 أكتوبر.