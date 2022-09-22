الأحد المقبل.. انطلاق برنامج "المسرح الموسيقي" لتطوير المواهب السعودية

ينطلق يوم الأحد المقبل برنامج "المسرح الموسيقي" المندرج تحت مبادرة تطوير المواهب، الذي يستهدف الممارسين والمهتمين بالمسرح الموسيقي عبر ورش تدريبية متخصصة في ثلاث مدن سعودية.
وسيقام البرنامج الذي تقدمه هيئة المسرح والفنون الأدائية في الرياض وجدة والدمام، ويسلط الضوء على المهارات الأساسية في مجال المسرح الغنائي، ويستهدف الممارسين الحاليين في القطاع من الممثلين والمغنين والمخرجين والراقصين، أو الراغبين في تطور مهاراتهم بتدريبهم وتأهيلهم في مجال المسرح الغنائي.
وستكون البداية من مدينة الرياض خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري إلى 13 أكتوبر المقبل، ثم في مدينة الدمام من 2 إلى 20 أكتوبر، قبل أن يختتم في مدينة جدة من 9 إلى 27 أكتوبر.
ومن شروط التسجيل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من عمر ١٨ فما فوق، ويكون من المهتمين بفنون الأداء والمسرح والموسيقى.