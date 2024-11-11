أزمة السودان وتهديد الملاحة بالبحر الأحمر.. ضمن أبرز القضايا على أجندة القمة "العربية الإسلامية"

من ناحية أخرى، يشكل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية العالمية، البحر الأحمر، كما يعدّ ممرًا حيويًا للشحن التجاري الدولي، بما في ذلك نقل النفط والغاز، كما أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية تسهم في تعكير صفو هذا الممر الحيوي.