صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفل بتخريج 945 مستفيداً من "هدف للقيادة"

احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية، بتخريج 945 مستفيداً ومستفيدة من برنامج "هدف للقيادة"، ينتمون لأكثر من 400 منشأة في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ بحضور نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ونائب رئيس جامعة كرانفيلد البريطانية البروفيسور ديفيد أوجلثورب، وعدد من قيادات الجهتين والشركاء الاستراتيجيين والمعاهد.
وقال أبا الخيل: بلغ إجمالي خريجي البرنامج حوالي 2000 مستفيد ومستفيدة منذ إطلاقه في سبتمبر 2019م وحتى الآن، والبرنامج ضمن مبادرات الصندوق لدعم منشآت القطاع الخاص لتطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية في مجال القيادة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بقطاعات الأعمال؛ لضمان بناء كوادر وطنية قيادية مدربة ومؤهلة تسهم في تحقيق مستويات عالية من الاستدامة والتطور المهني ورفع معدلات التوطين النوعي.
وفي ختام الحفل؛ تم تكريم المحكمين في البرنامج؛ لإسهاماتهم في مناقشة مشاريع التخرج وإتمام البرنامج التدريبي.
يُذكر أن برنامج "هدف للقيادة" يرتكز على 6 مراحل، تبدأ بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم.
وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي تمتد 6 أسابيع؛ يطبق خلالها المتدربون ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته 5 أيام.
وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، كما ترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.