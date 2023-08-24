صندوق تنمية الموارد البشرية يحتفل بتخريج 945 مستفيداً من "هدف للقيادة"

احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية، بتخريج 945 مستفيداً ومستفيدة من برنامج "هدف للقيادة"، ينتمون لأكثر من 400 منشأة في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ بحضور نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ونائب رئيس جامعة كرانفيلد البريطانية البروفيسور ديفيد أوجلثورب، وعدد من قيادات الجهتين والشركاء الاستراتيجيين والمعاهد.