الجبر للسباقات يصعد منصة التتويج في أولى مشاركاته ببطولة السعودية على سيارة لينك آند كو

بعد هذه النتائج الرائعة، عبّر البطل طلال العاصمي، الذي يمتلك مزيجًا رائعًا من الخبرة والمهارة، عن شكره الخاص لشركة الجبر ولينك آند كو على دعمهم واختيارهم له كسائق لهذه السيارات المميزة، معلقًا: “بحمد الله، كانت بدايتنا قوية وتمكنّا من صعود منصة التتويج في أولى مشاركة للجبر ولسيارات لينك آند كو في السعودية. فعليًا، يمكنني القول بأن السيارة جمعت بين الفخامة والقوة وتحقيق الألقاب. نحن على أتم الاستعداد لخوض المنافسات القوية القادمة كالمعتاد، ونسعى جاهدين للفوز من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والتجهيزات المناسبة لكل بطولة. نتمنى السلامة للجميع ونسأل الله أن يجعل التوفيق حليفنا”.