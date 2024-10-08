الجبر للسباقات يصعد منصة التتويج في أولى مشاركاته ببطولة السعودية على سيارة لينك آند كو

وسط أجواء تنافسية وحماسية، ختم فريق الجبر للسباقات أولى مشاركاته في بطولة كسر الزمن Time Attack (الجولة الثانية) ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2024 التي أقيمت في ميدان ديراب بالعاصمة الرياض، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة والشركاء الداعمين والرعاة. صعد الفريق إلى منصة التتويج محققًا المركز الثالث في فئة (G4+) على سيارة لينك آند كو 03 TCR، بقيادة البطل السعودي طلال العاصمي.
وبعد منافسة شرسة على مضمار ديراب، أنهت سيارة “لينك آند كو 03 TCR” الجولة بزمن قدره 1:27.824 دقيقة فقط، متقدمة بفارق 538 جزءًا من الثانية عن المركز الثاني، و4.024 ثواني عن صاحب المركز الأول.
الجدير بالذكر أن سيارة لينك آند كو 03 TCR هي مركبة عالية الأداء، مصممة ومجهزة للسباقات، ذات هيكل مخفف ومحسّن، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو وسوبرتشارج بقوة 350 حصانًا وعزم دوران 450 نيوتن متر. تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 4.8 ثوانٍ فقط! كما تحتوي على قفص السلامة المخفف والمعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات مع أعلى معايير الأمان والسلامة. وتُعد هذه المشاركة الأولى لها على الأراضي السعودية، كما أنها أول سيارة “صينية” رياضية فاخرة تشارك في البطولات المحلية مع وكيل العلامة، شركة الجبر التجارية.
سباق كسر الزمن هو عبارة عن سباق يُقام داخل حلبة محددة المسار ومجهزة بالأقماع، ويكون التحدي في وصول المتسابق إلى خط النهاية في أقل زمن ممكن، مع الالتزام بمسار السباق وقواعد السلامة. تُصنف السيارة المشاركة في فئة محددة بناءً على تجهيزاتها وقدرتها. ويختلف كسر الزمن عن الأوتوكروس بأنه يُقام على حلبة مسافتها أطول.
بعد هذه النتائج الرائعة، عبّر البطل طلال العاصمي، الذي يمتلك مزيجًا رائعًا من الخبرة والمهارة، عن شكره الخاص لشركة الجبر ولينك آند كو على دعمهم واختيارهم له كسائق لهذه السيارات المميزة، معلقًا: “بحمد الله، كانت بدايتنا قوية وتمكنّا من صعود منصة التتويج في أولى مشاركة للجبر ولسيارات لينك آند كو في السعودية. فعليًا، يمكنني القول بأن السيارة جمعت بين الفخامة والقوة وتحقيق الألقاب. نحن على أتم الاستعداد لخوض المنافسات القوية القادمة كالمعتاد، ونسعى جاهدين للفوز من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والتجهيزات المناسبة لكل بطولة. نتمنى السلامة للجميع ونسأل الله أن يجعل التوفيق حليفنا”.