العدل: المحاكم عقدت 957 ألف جلسة عن بُعد خلال 2023

عقدت محاكم المملكة بمختلف تخصصاتها: "العامة، الجزائية، التجارية، العمالية، والأحوال الشخصية"، خلال العام الجاري 2023، أكثر من 957 ألف جلسة قضائية، 97% منها عُقدت عن بُعد عبر بوابة ناجز najiz.sa، وأصدرت 360 ألف حكم قضائي، وذلك منذ بداية عام 2023 حتى الآن.