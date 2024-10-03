"التعاون الإسلامي" تشارك في ندوة حول محاربة الإرهاب بالتقنيات الرقمية

شارك الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف الضبيعي، نيابةً عن الأمين العام للمنظمة، في فعاليات الندوة العلمية "رؤية استشرافية لمحاربة الإرهاب من خلال التقنيات الرقمية" التي نظمها التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، أمس بمقره بمدينة الرياض، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين المنظمة والتحالف، والأولوية الخاصة التي توليها منظمة التعاون الإسلامي في برنامج عملها العشري حتى سنة 2025، لمكافحة الإرهاب والتطرف.
واستعرضت الندوة، التي شارك فيها نخبة من المفكرين والباحثين والخبراء الدوليين من دول التحالف الإسلامي وغيرهم، إلى جانب مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وممثلي المنظمات العالمية المعنية بمحاربة الإرهاب، مستجدات التطرف وتحدياته واستشرافه من خلال مجالات عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتبادل الخبرات والرؤى بين الجهات المعنية بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف وتطوير آليات فعالة لمجابهة استعمال الجماعات الإرهابية للتقنيات الرقمية على المستوى الدولي.