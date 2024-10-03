"التعاون الإسلامي" تشارك في ندوة حول محاربة الإرهاب بالتقنيات الرقمية

شارك الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف الضبيعي، نيابةً عن الأمين العام للمنظمة، في فعاليات الندوة العلمية "رؤية استشرافية لمحاربة الإرهاب من خلال التقنيات الرقمية" التي نظمها التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، أمس بمقره بمدينة الرياض، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين المنظمة والتحالف، والأولوية الخاصة التي توليها منظمة التعاون الإسلامي في برنامج عملها العشري حتى سنة 2025، لمكافحة الإرهاب والتطرف.