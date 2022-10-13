السعودية لخدمات السيارات "ساسكو" تحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسها.. وتطلق هويتها الجديدة

وأضاف الحديثي: وتفتخر الشركة لكونها أولى الشركات في قطاع المحطات والاستراحات التي تقوم بتطوير مواقعها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية الخاصة بمحطات الوقود وحصولها على شهادة التأهيل الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة ، بالإضافة إلى حصولها على شهادة جودة الخدمة من وزارة السياحة، وواكب ذلك التحويل تطوير في بيئة العمل بالشركة، فقد تم تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية وأتمته العمليات التشغيلية، وتسعى الشركة في الاستمرار في تطوير أنظمتها وخدماتها لتواكب رؤية الممكلة 2030، فأصبحت اليوم تمتلك وتدير أكثر من 500 موقع داخل المملكة، ولعل من أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام 2022 هو الانتقال إلى المقر الرئيسي للشركة والمملوك لساسكو، بعد أن قامت ببنائه على مستوى متطور يليق بعملائها وفريق العمل في ساسكو.