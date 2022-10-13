السعودية لخدمات السيارات "ساسكو" تحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسها.. وتطلق هويتها الجديدة

احتفلت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو أمس بمرور 40 عامًا على تأسيسها، حيث دشن رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بن محمد الحديثي هوية الشركة المطورة وذلك في مقر الشركة الجديد تحت شعار (لنا الريادة)، والذي يؤكد بأن ساسكو رمز في مجال الوقود والمحطات.
وقال رئيس مجلس إدارة ساسكو إبراهيم بن محمد الحديثي: يسرني أن أرحب بكم اليوم في احتفالية أربعين عاماً على تأسيس الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، عملت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو منذ صدور القرار الوزاري بتأسيسها في 12 أكتوبر 1982م على تحقيق أهدافها وتطوير مواقعها والتوسع في كافة أنشطتها المختلفة حيث بدأت مرحلة التطوير والتحول في عام 2009م تشكل مجلس إدارة للشركة من خبرات مختلفة، داعماً بذلك النقلة النوعية والكمية التي شهدتها الشركة منذ ذلك التاريخ، ففي عام 2010م، تم إطلاق الهوية التجارية الجديدة للشركة والتي تتميز بحداثة التصميم المعماري وشمولية وتكامل الخدمات لتوفير أفضل خدمة للمستهلك للنهوض بقطاع المحطات والاستراحات في المملكة، لتحقق أهداف الدولة في تنمية القطع والقطاعات المرتبطة به.
وأضاف الحديثي: وتفتخر الشركة لكونها أولى الشركات في قطاع المحطات والاستراحات التي تقوم بتطوير مواقعها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية الخاصة بمحطات الوقود وحصولها على شهادة التأهيل الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة ، بالإضافة إلى حصولها على شهادة جودة الخدمة من وزارة السياحة، وواكب ذلك التحويل تطوير في بيئة العمل بالشركة، فقد تم تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية وأتمته العمليات التشغيلية، وتسعى الشركة في الاستمرار في تطوير أنظمتها وخدماتها لتواكب رؤية الممكلة 2030، فأصبحت اليوم تمتلك وتدير أكثر من 500 موقع داخل المملكة، ولعل من أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام 2022 هو الانتقال إلى المقر الرئيسي للشركة والمملوك لساسكو، بعد أن قامت ببنائه على مستوى متطور يليق بعملائها وفريق العمل في ساسكو.
وبيّن أن إطلاق الهوية المطورة لشركة ساسكو ما هو إلا تأكيد على الإرث الغني لمحطاتنا على مر الأربعين عاماً الماضية والحاضر والمستقبل، وهو في الوقت ذاته تجديد للعهد بمزيد من الإنجاز والتقدّم، وكون رؤية شركة ساسكو تنطلق من أن تكون محطاتنا رائدة في الطرق والمدن ومنطقة جاذبة للاستثمار مع شركاء النجاح في مختلف المجالات وأضاف: أن كل إنجاز تم في مسيرة شركة ساسكو كان بفضل الله ثم بفضل مشاركة كافة أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبيها وجهود الموظفين المخلصين في جميع قطاعات الشركة لتحقيقاً لأهداف في خدمة مسيرة البناء والتطور في هذا الوطن الغالي، من جهته أيضاً أوضح أن الهوية المطورة تتوافق وتتواءم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأكد أن إطلاق الهوية المطورة يجسد اهتمامًا وعملًا قامت به شركة ساسكو في الفترة السابقة، وأكد رئيس مجلس الإدارة أننا في المملكة العربية السعودية ننعم بقيادة حكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وفي ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة، ستكون هذه الجهود مساهمة في الارتقاء دوماً بمجتمع المال والأعمال .
واختتم الحديثي كلمته بقوله: بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، يسرني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد المين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم اللامحدود للقطاع الخاص عموماً وقطاع محطات الوقود على وجه الخصوص، كما وجه الحديثي شكره وتقديره إلى مقام وزارة الطاقة ومقام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الجهود المبذولة والدعم المستمر لقطاع المحطات، ولا أنسى الجهود المثمرة التي تبذلها إدارة الشركة ومنسوبوها، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.