نادي الصقور يوثق عمليات الشراء بالمزاد الدولي ويمنع استلام المبالغ النقدية

بعد هذه الخطوة يُربط حجل على رجل الصقر للحصول على أوراق ثبوتية، وإجازة لدخول الأشواط المخصصة للصقور التي يقتنيها الصقارون من المزاد، وذلك خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة المقامة خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، كما يسمح أيضاً بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح، في مبادرة للنادي جاءت عقب النتائج اللافتة التي حققتها هذه الصقور في مسابقات الملواح "الدعو".