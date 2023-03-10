"التليدي": دبلوماسية الحل السياسي منهج سعودي.. والعلاقات الجيدة مع إيران تصبُّ في صالح المنطقة

وتفصيلاً، أوضح "التليدي" لـ"سبق" أن الصين تبدو أكثر تفهمًا وتقاربًا مع دول المنطقة من غيرها من الدول الكبرى في العالم، باهتمامها بالملفات المهمة في المنطقة، ومراعاة مصالح الدول، وضرورات التنمية، وبناء الشراكات العملية معها؛ وبالتالي فهذا التوافق الواسع كان يجب أن يتجسد عمليًّا في تقريب وجهات النظر، وحل الخلافات بين الرياض وطهران، بوصفهما أهم شريكَين لبكين في المنطقة.