مذكرة تفاهم تجمع بين شركة كريم والهيئة السعودية للسياحة لإثراء تجربة الزوار عبر العروض والباقات والخدمات المميزة

وجاء هذا الإعلان على هامش معرض سوق السفر العربي في نسخته الثلاثين والمقام في مدينة دبي، خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو 2023، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في قلب جناح المملكة العربية السعودية.. ومثّل طرفي الاتفاقية كل من الأستاذ أحمد عرابي مدير شركة كريم في المملكة العربية السعودية، والأستاذة منيرة أبانمي مدير عام الشراكات التسويقية للشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة.