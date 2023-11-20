قضية "تمبكتي" تعود للواجهة.. و"آل الشيخ" يكشف تفاصيل تلك الليلة

عادت قضية اللاعب حسان تمبكتي إلى الواجهة من جديد بعد ما حل طلال آل الشيخ ضيفاً على الزميل مسفر الخثعمي مقدم برنامج "رياضة سكوب" على قناة السعودية، حيث كشف "آل الشيخ" عن كواليس تلك الليلة.
وقال "آل الشيخ": ليلة انتقال حسان عقد الرئيس الشبابي خالد الثنيان اجتماعاً مع الأعضاء الذهبيين، وكنت أحد الحضور في هذا الاجتماع، ففي البدايات تذرع "الثنيان" بأن هناك ديوناً على نادي الشباب، ولكن من سوء حظه أن محمد المنجم أوضح لرئيس النادي القوائم المالية وأنه لا يوجد ديون على نادي الشباب ولا توجد ضائقة مالية بالشكل الذي صوره "الثنيان".
وتابع "آل الشيخ": بعد ذلك مباشرة فتح الذهبيون موضوع بيع حسان، وأكد الأمير عبدالرحمن بن تركي لخالد الثنيان رفض جميع الذهبيين القاطع لفكرة بيع اللاعب لأي نادٍ؛ لأنه كنز لا يمكن التفريط فيه؛ لأننا نريد أن ننافس وليس عندنا الضائقة الكبيرة التي ترغمنا على البيع.
واستكمل "آل الشيخ": الذهبيون قالوا لخالد الثنيان: "عندك عرض ضعيف جداً، وأكد الأمير عبدالرحمن بن تركي أن هناك عرضاً الآن من نادٍ (لم يسمه) بـ 120,000,000 كان جاء وإحنا في الاجتماع عرض من نفس النادي 80,000,000 رسمي على إيميل النادي فأجاب رئيس النادي: ممكن تعطوني 24 ساعة وأرد عليكم.
وتابع "آل الشيخ": ثاني يوم طلعت البيعة وسط ذهول الجميع، واستدرك: من الأشياء اللي يمكن تسببت في إنه أعضاء مجلس الإدارة يستقيلون، أذكر في الاجتماع قال الأمير عبدالرحمن بن تركي لأعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين: أنتم مؤتمنين لا قدامي ولا قدام الوزارة ولا أمام الثنيان، لكن أمام الله سبحانه وتعالى إذا شفتم إنه فيه خطأ لا تخلوا عملية البيع تتم، واختتم: حينها برر خالد الثنيان عملية البيع بأنها تمت قبل الاجتماع مع الذهبيين.
يُذكر أن "تمبكتي" وقّع للهلال فجر يوم 21 أغسطس الماضي، وقد تكفل الأمير الوليد بن طلال بصفقته كاملة، والتي وصل ثمنها إلى 46 مليون ريال سعودي نقدًا بجانب 7.5 مليون ريال كانت متبقية للنادي من انتقال جوستافو كوييار وهتان باهبري للشباب، وأيضًا إعارة الثلاثي عبدالله الرديف وحمد اليامي ومحمد جحفلي.
وعقب الإعلان عن البيع، أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن أحد الأعضاء الذهبيين طالب بإيقاف انتقال اللاعب للهلال ملوحًا بعرض رسمي من النصر بقيمة 90 مليون ريال سعودي بجانب إعارة أيمن يحيى وخالد الغنام، وبعدها توجه للرئيس التنفيذي خليف الهويشان وانفجر في وجهه مطالبًا إياه بالحديث مع رئيسه "الثنيان" لتفويضه بجلب عرض من النصر بقيمة 150 مليون ريال، مؤكداً قدرته على فعل ذلك.