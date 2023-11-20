قضية "تمبكتي" تعود للواجهة.. و"آل الشيخ" يكشف تفاصيل تلك الليلة

وتابع "آل الشيخ": ثاني يوم طلعت البيعة وسط ذهول الجميع، واستدرك: من الأشياء اللي يمكن تسببت في إنه أعضاء مجلس الإدارة يستقيلون، أذكر في الاجتماع قال الأمير عبدالرحمن بن تركي لأعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين: أنتم مؤتمنين لا قدامي ولا قدام الوزارة ولا أمام الثنيان، لكن أمام الله سبحانه وتعالى إذا شفتم إنه فيه خطأ لا تخلوا عملية البيع تتم، واختتم: حينها برر خالد الثنيان عملية البيع بأنها تمت قبل الاجتماع مع الذهبيين.