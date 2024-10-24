تعزيز التعاون الدفاعي.. خالد بن سلمان يلتقي وزيرة الدفاع الإسبانية في مدريد

استقبلت وزيرةُ الدفاع الإسبانية "مارغريتا روبليس"، في مقرّ وزارة الدفاع الإسبانية بالعاصمة مدريد، اليوم؛ وزيرَ الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وفور وصول وزير الدفاع أُجريت مراسمُ استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين، واستُعرض حرس الشرف، ثم صافحت معالي وزيرة الدفاع الإسبانية أعضاءَ الوفد السعودي، فيما صافح وزيرُ الدفاع أعضاءَ الوفد الإسباني، والتُقطت الصورة التذكارية.
عقب ذلك عقد وزيرُ الدفاع ووزيرة الدفاع الإسبانية جلسةَ مباحثات رسمية بحضور وفدَي الوزارتين، جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية الإسبانية، ومجالات التعاون القائم بين وزارتَي الدفاع، ومواصلة تعزيزه وتطويره بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان سبل دعم الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.
حضر الاستقبالَ سفيرةُ خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في مدريد العميد البحري الركن علي بن ناصر الهديان.
فيما حضره من الجانب الإسباني أمينُ عام سياسات الدفاع بوزارة الدفاع الفريق الأول "خوان فرانسيسكو نونيث"، والمدير الفني لمكتب وزيرة الدفاع الفريق "أنتونينو كورديرو"، والمدير العام للتسليح والمعدات الفريق "أنيثيتو روزيك نيتو"، وقائد قيادة العمليات الفريق "خوسيه أنطونيو أجويرو"، ونائب المدير العام للبرامج في القوات الجوية الفريق "خوسيه أنطونيو جوتيريز"، والمديرة العامة لمكتب وزيرة الدفاع "مرثيديث جوميث مينا".