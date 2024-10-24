تعزيز التعاون الدفاعي.. خالد بن سلمان يلتقي وزيرة الدفاع الإسبانية في مدريد

حضر الاستقبالَ سفيرةُ خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في مدريد العميد البحري الركن علي بن ناصر الهديان.