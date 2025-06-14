ولي العهد يُعزي رئيس وزراء جمهورية الهند في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

وقال سمو ولي العهد:" بلغنا نبأ حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد في جمهورية الهند، وسقوطها على مبنى سكني، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل".