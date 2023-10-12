فريق اتصال 937 بصحة الشرقية يستقبل 4770 بلاغًا في الربع الثالث 2023

استقبل فريق اتصال 937 في صحة الشرقية 4770 بلاغاً خلال الربع الثالث للعام 2023 م، منها 3882 بلاغًا بخصوص المنشآت الصحية الخاصة و888 بلاغًا موجها لمنشآت حكومية.
وأكدت صحة الشرقية حرصها على التواصل مع المستفيدين ومتابعة بلاغاتهم ومعالجتها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية والتحقق من استكمال الخدمات الصحية المقدمة لهم بأعلى معايير الجودة.
يُذكر أن "مركز الاتصال 937" يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لاستقبال جميع البلاغات والاستفسارات والاقتراحات ومتابعتها والتحقق من معالجتها وإنجازها بجودة وسرعة عالية.
كما يحرص "مركز 937" على تطوير خدماته الصحية وفق أعلى المعايير والأنظمة التي تُسهم في تحليل المعلومات وتقديم التوصيات؛ لضمان تحقيق رضا المستفيدين.