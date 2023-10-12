فريق اتصال 937 بصحة الشرقية يستقبل 4770 بلاغًا في الربع الثالث 2023

استقبل فريق اتصال 937 في صحة الشرقية 4770 بلاغاً خلال الربع الثالث للعام 2023 م، منها 3882 بلاغًا بخصوص المنشآت الصحية الخاصة و888 بلاغًا موجها لمنشآت حكومية.