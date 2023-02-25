"تعليم الرياض": أكثر من ٩٠٠ ألف طالب وطالبة يؤدّون اختبارات الفصل الثاني غدًا

وأشار "الثميري" إلى أن إدارة التوجيه الطلابي بنين وبنات قد خصّصت أرقامًا لتقديم خدمة الاستشارات الهاتفية الخاصة بالاختبارات خلال الفترة من يوم الأحد إلى الخميس من ٦-١٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ على الأرقام التالية: بنين "٠٥٥٣٠٦٠١٩٦"، و"٠٥٠٧٠٩٧٠٤٠"، وبنات: "٠١١٤٠٩٣٢٩٨"، و"٠٥٤٤٦٨٥١٥٣"، للفترتين: الصباحية من ٩ إلى ١ ظهرًا، والمسائية خلال الواتساب إلى ٩ مساء.