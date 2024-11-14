قيمته 40 مليون ريال.. "سكن" و"الأوقاف" تطلقان صندوقًا وقفيًّا استثماريًّا

وقّعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف، على إطلاق صندوق وقفي استثماري بقيمة 40 مليون ريال تعود أرباحه على خدمة الأسر الأشد حاجة.