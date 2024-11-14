قيمته 40 مليون ريال.. "سكن" و"الأوقاف" تطلقان صندوقًا وقفيًّا استثماريًّا

وقّعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف، على إطلاق صندوق وقفي استثماري بقيمة 40 مليون ريال تعود أرباحه على خدمة الأسر الأشد حاجة.
جاء ذلك من أجل تعزيز الحلول السكنية المستدامة والمتنوعة، وامتدادًا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي وغير الربحي.
وتأتي هذه الاتفاقية خلال معرض "سيتي سكيب" العالمي نتيجة متابعة وتوجيهات رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "سكن" وأصحاب السمو والمعالي وأعضاء المجلس؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة؛ وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث ساهمت المؤسسة في إيجاد حلول سكنية لأكثر من 35 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.
وبيّن الأمين العام للمؤسسة عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز الإسكان غير الربحي؛ مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات توسع نطاق البرامج التنموية التي تقدّمها مؤسسة "سكن".