لا لاستغلالهم.. نفسية الطفل وتكوينه العقلي يتأثّران سلبًا بالأضواء والشهرة

تنصّ المادة الثالثة من نظام حماية الطفل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عدم استغلال الأطفال لأغراض التسويق التجاري والإعلاني، لافتة إلى أن نفسية الطفل وتكوينه العقلي يتأثّران سلبًا بالأضواء والشهرة.