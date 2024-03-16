لا لاستغلالهم.. نفسية الطفل وتكوينه العقلي يتأثّران سلبًا بالأضواء والشهرة

تنصّ المادة الثالثة من نظام حماية الطفل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عدم استغلال الأطفال لأغراض التسويق التجاري والإعلاني، لافتة إلى أن نفسية الطفل وتكوينه العقلي يتأثّران سلبًا بالأضواء والشهرة.
ويهدف النظام الذي أقرّته الوزارة إلى حماية الطفل من مخاطر التعرض للجماهير والشهرة الكبيرة التي تؤثر سلبًا على مراحل تكوينه العمري.
ويعتبر استغلال الأطفال وتشغيلهم أحد عوامل الإيذاء، كما أنّ تحويلهم إلى سلعة لكسب الأموال جريمة يعاقب عليها القانون.
وتحرم ظاهرةُ استغلال الأطفال الصغار من طفولتهم، وتؤدّي إلى تأثيرات عقلية ونفسية واجتماعية.
ووفق المختصّين: فإن وجود الطفل كنجم في سنّ مبكرة يؤثر على نفسيته وتكوينه العقلي؛ كونه غير مهيّأ للتعامل مع الأضواء والشهرة واتخاذ القرار.
ويتزامن التنويه الوزارة مع رصد استغلال بعض حملات الجهات الخيرية وغير الربحية في رمضان للأطفال في الترويج لها.